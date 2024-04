Dolgotrajna oskrba - Pravice na papirju: ministrstvo ni opravilo naloge

Prva pravica iz novega zakona o dolgotrajni oskrbi – do oskrbovalca družinskega člana – je že štiri mesece le mrtva črka na papirju. Vzrok za to je nedelujoč informacijski sistem; pristojno ministrstvo še vedno nima vseh podlag za njegovo vzpostavitev. Do enotnega informacijskega sistema za dolgotrajno oskrbo pa je še daleč, na vidiku so že novi zapleti.