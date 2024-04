Ali je to samo neprostovoljen post ali pa zahteva tudi žrtve? Najbrž oboje, če le dovolj dolgo traja. Koliko časa zdržijo lastovke v takem hladu, da ne rečem mrazu? Saj ne gre samo za hrano, ampak tudi za nizke nočne temperature. Morda so prav lastovke še najmanj izpostavljene, saj večinoma gnezdijo v hlevih, pod napušči, kjer se vendarle ohladi malo manj kot na prostem. Gledam srne, na pogled še niso izgubile zimske dlake, vsaj po barvi sodeč ne, torej jih ne more ravno zebsti, ko pa je pozimi lahko bistveno bolj mrzlo. Če zebe nas, ljudi, se hitro zavijemo v toplejša oblačila ali si segrejemo bivalne prostore, po tej plati smo postali precej »nenaravni«, oddaljeni od narave. Za nas je slogan »nazaj k naravi« že izgubljen. Včasih se vprašam, ali se sploh zavedamo, kaj pomeni biti bolj naraven, živeti res v naravi? Ali je volku, na primer, bolje v gozdu ob vseh zajedalcih, ki ga pestijo, pa ob takih vremenskih prekucijah, ki se dogajajo, ko si mora priskrbeti hrano, kar najbrž le ni tako lahko, ali pa bi mu bilo bolje v neki večji obori, kjer bi ljudje skrbeli za njegovo zdravje in prehrano in bi vendarle ne bil tako omejen s prostorom?

S človeškega stališča je najbrž življenje v kontroliranem okolju lažje. Hrana vedno pride, bolezni in poškodbe se da pozdraviti, le svoboda manjka, odločanje o tem, kje boš, kam boš šel in kdaj … Ali živali sploh znajo razmišljati v tej smeri? Nekatere so se privadile na človekovo bližino in jo izkoriščajo v svoj prid, ne da bi izgubile kaj dosti svobode. A če so zaprte, niso videti ravno srečne, tudi s polnim želodcem, s svetlečo dlako, brez garij in glist ne. Očitno pa na to pozabljamo ljudje in postajamo vse bolj oportunistični, svobodo in prepričanje smo pripravljeni zamenjati za materialne ugodnosti in lagodno življenje.