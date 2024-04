Na 70. podelitvi nagrad Type Directors Club, osrednje mednarodne organizacije na področju tipografskega oblikovanja, je v kategoriji komunikacijskega dizajna eno izmed nagrad prejel slovenski mojster vizualnih podob Tomato Košir, med drugim redni sodelavec našega časopisa. Dobil jo je za naslovnico Objektiva, poimenovano Gaza – madež, ki bo ostal, krvavi klicaj, ki pronica skozi ves časopis kot opozorilo na pobijanje civilistov v Gazi.

Gaza – madež, ki bo ostal, nagrajena naslovnica Objektiva, ki jo je oblikoval Tomato Košir.

»Pri vizualnih komentarjih nagrada nikoli ni cilj, seveda pa ti omogoči, da tvoje sporočilo doseže več ljudi,« je komentiral novo ugledno priznanje. »Glavna motivacija za moje delo v vlogi vizualnega komentatorja je družbeni angažma, kar velja tudi v tem primeru. Zadnji konflikt v seriji mnogih, ki imajo dolgo zgodovino, je sprožil Hamas z napadom na Izrael, to je dejstvo. Toda Izrael je v povračilnih napadih povzročil genocid, v katerem je umrlo več kot 33.000 ljudi, od tega 70 odstotkov žensk in otrok; in kar 90 odstotkov vseh žrtev je bilo civilistov,« je jasen Košir.

Avtorji, ki svoja sporočila posredujejo skozi vizualne stvaritve, delujejo v nehvaležnih, s podobami nasičenih časih. Košir pravi, da tudi v njegovi stroki prihaja do navzkrižnih mnenj o njihovih nalogah. »Če naših sporočil, ki so pač likovno kodirana, ciljna javnost ne razbere, nismo dovolj dobro opravili svojega dela. Zadnje čase se dogaja, da oblikovalci nagovarjajo majhen krog svojih kolegov, širši javnosti nerazumljive ali napačno razumljene rezultate pa opravičujejo z umetnostjo ali duhom časa, kar je perverzno.« Gaza – madež, ki bo ostal je sicer ena tistih naslovnic, na katere je v svoji karieri dobil največ odzivov. »Z izjemo enega so bili vsi pozitivni, a trepljanje po ramenih je nebistveno. Naj se genocid konča in obsodi, žrtvam pa naj se pomaga in Palestino mednarodno prizna. Naj se tisti, ki politično hodijo po jajcih, vsaj za minuto vživijo v kožo iztrebljanih. Ta genocid bo pustil posledice več generacijam, podobno kot tisti v Srebrenici,« še dodaja.