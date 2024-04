»Nebo nad Slovenijo se je v petek zvečer obarvalo v čudovite vijolične barve. Zaradi jasnega neba in visoke sončne aktivnosti smo v različnih delih države ponovno lahko opazovali severni sij,« so na Siolovi obveščevalni platformi z navdušenjem v svet in na splet razposlali nekaj fotografij porisanega neba, ki jih je posnel geolog in opazovalec pojavov v ozračju Jure Atanackov ter ob njih zapisal: »Precej izjemna avrora na nebu nad osrednjo Slovenijo danes zvečer. Vizualno čudovit škrlatno rdeč prikaz z izrazitimi žarki in gibanjem.« Raziskovalna ekipa spletnih novic 24 ur pa se je ubadala s hudičevim kometom, ki je, kot so zapisali, obiskal Slovenijo. »Nebo nad Slovenijo je 'obiskal' 12P/Pons-Brook, ki so mu zaradi 'rogov' nadeli tudi ime hudičev komet. Gre za periodični komet, ki naš planet obišče vsakih 71 let. Naslednja priložnost za opazovanje bo tako prišla šele čez več desetletij. Za komet so značilni nenadni izbruhi svetlosti, ki se zgodijo vsakič, ko se začne približevati Soncu. V preteklem letu mu je svetlost poskočila najprej za 100-krat, potem pa še za 15-krat,« pa se je glasila strokovna razlaga, ki sta ji bila pripeta fotografija in videposnetek, ki jim ga je poslal njihov bralec, kot so ga predstavili širši javnosti, Leon Šooš iz Lendave.

»Kaj hudiča pa so ti krogi tam zgoraj?« pa so se minuli teden spraševali mnogi, ki so v nedeljo na nebu v bližini slovensko-hrvaške meje opazovali enakomerne kroge, ki jih je za seboj pustilo letalo neznanega izvora. In ker sledi letal včasih vzbujajo sumničavost, saj okrog njih obstajajo številne teorije zarote, kot so izpostavili na portalu N1, so se nemudoma pozanimali, ali gre za kakšne bolj zlovešče sile ali pa za ta nebesni pojav obstaja razumljiva razlaga. In so jo našli. »Ne gre za nič nevarnega, gre za sled, ki jo pušča letalo, ki na višini 28.000 čevljev kroži za namene posredovanja TV-signalov. Na tem območju danes namreč potekajo hitrostne preizkušnje v reliju,« so v objavi na medmrežju pojasnili pri Slovenskem letalskem portalu. Kot so zabeležili na novičarskem servisu metropolitan.si, so neobičajni krogi močno vznemirili pevca zabavne glasbe Wernerja Brozovića, po domače Wernerja, ki pa se z razlago, ki jo je ponudila stroka, nikakor ni strinjal. »A vam res lahko 'teoretiki programiranih ovčk' prodajo, da so to sledi, ki jih letala puščajo za sabo za namene posredovanja TV-signalov?« se je vprašal Brozović v objavi na facebooku in se precej čustveno odzval na dogajanje v zraku. »Kam je izginila zdrava kmečka pamet? Kdaj boste razumeli, da vam je vse zlagano, na vseh področjih? Zakaj stroka laže?« pa je nekaj vprašanj, ki jih je v svojem imenu in v imenu kritične javnosti zastavil Werner ter nemudoma še pripel odgovor, ki se je poznavalsko glasil, da zaradi »ega in denarja in da elita lahko kontrolira svet zaradi čustveno neinteligentne stroke, ki ne more razumeti, da je mogoče vse drugače, kot so jih učili in kot mislijo, da je«.

Enkrat gasilka, vedno gasilka

Še eno hudo vznemirjenje je zajelo domovino minule dni. »Kaj bi naredili, če bi zadeli 60 milijonov evrov,« je bila ena izmed prevladujočih tem pogovorov po tem, ko je širni medijski svet preplavila novica, da je nekdo iz Slovenije na lotu oziroma eurojackpotu zadel 60 milijonov evrov. Ker junaka ali junakinje, ki bo prišel ali prišla po malho z milijoni, še niso našli, so se v osrednji informativni oddaji na Pop TV pozabavali z nekaj sprehajajočimi se po neznanem nakupovalnem centru in jih zaslišali, kaj bi v primeru sanjskega dobitka naredili s to goro denarja. »Preveč denarja, ne bi vedel, kaj z njim početi,« je izjavila prva žrtev kamere. »Polovico bi razdelila revnim, preostalo pa bi imela za družino. Hišo bi zgradili,« je oznanil tandem mati-sin, neznani gospod pa je izdavil, da bi bil bolj zadovoljen z manjšim dobitkom, ker sploh ne ve, kaj bi si lahko kupil za ta denar. No, na koncu se je domislil parcele in pol helikopterja.

Če bi bili med izprašanci Neža Buh, v javnosti znana tudi kot Neisha,in Nina Pušlar, bi zagotovo kak cekin priromal med gasilska društva. V reviji Lady so namreč pred mednarodnim dnevom gasilcev, ki ga zaznamujemo 4. maja, na dan svetega Florjana, zavetnika gasilcev, izprašali nekaj naših starih znancev, med katerimi sta se znašli tudi dotični gospodični, na temo gasilstva, ob čemer niso pozabili poudariti, da se je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo z uredbo o veselicah in hrupu želelo spraviti na gasilce in po ostrem odzivu javnosti kmalu ustavilo ter umaknilo postopek obravnave tega predloga. »Gasilci so zakon, vedno so bili in vedno bodo. Osebno poznam kar nekaj gasilk in gasilcev in vem, kakšno vlogo imajo v naši družbi. Ko je vse v redu, so nekateri ljudje radi 'pametni' na to temo. Ko zagori, so pa gasilci v sekundi cenjeni junaki,« je bila jedrnata Buhova, ki je še navrgla, da je sama gasilcem hvaležna in jih podpira vse leto, tudi koledar vsakič kupi, vsekakor pa jim privošči tudi vsako veselico, »glasno od začetka do konca«, kot je dejala, ker si jo zaslužijo. Nina Pušlar pa je celo nosila gasilsko uniformo. »Sama sem bila ponosna prostovoljna gasilka, z gasilci sem rasla od mladih nog. Resda sem zadnja leta morda precej iz gasilske forme, ampak saj veste, enkrat gasilka, vedno gasilka,« je razkrila Pušlarjeva.

Kraljica je kraljica, z gubami ali brez

V reviji Suzy pa so se lotili raziskave o hrabrih Slovenkah, ki se ne bojijo sledi, ki jih puščajo leta, ampak sprejemajo vsak kožni naborek na obrazu kot darilo bogatih izkušenj in verjamejo, da lahko dosežejo zadovoljstvo v lastnem telesu brez kirurških skalpelov in igel, kot so jih predstavili v uvodu. Ena takšnih, ki ne štejejo kožnih naborkov na obrazu, je na primer neprekosljiva glasbena umetnica Tanja Žagar. »Za štetje gubic nimam časa, raje si ga vzamem za to, da se postavim pred ogledalo, se sama sebi nasmejem in si rečem: 'Žagarjeva, lepo te je videti!' Bolj kot na botoks prisegam na naravno alternativo – zdravo in dobro hrano, fenomena sodobne družbe ne potrebujem, saj je ta 'naravni botoks' najboljši recept za svežo in zdravo kožo,« je oznanila vedno nasmejana Žagar'ca. Nina Osenar pa je svojo pripoved o kožnih naborkih pospremila s citatom: »Kraljica je kraljica, z gubami ali brez.« In nadaljevala, da na družbenih omrežjih opazuje, kako so ženske že v rosnih letih obsedene s tem, da se morajo znebiti gub. »Gube nas delajo resnične in sporočajo, da smo nekaj doživele,« je še navrgla in podkrepila svojo trditev s tem, da se ji ženske z liftingi, botoksi in drugimi polnili ne zdijo mlajše in lepše, ampak zgolj popravljene. »Ne obsojam jih, samo velikanska škoda se mi zdi, da zakrivajo svojo naravno lepoto, ki je bistveno bolj privlačna od kirurške,« je prepričana Osenarjeva.