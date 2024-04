To je dobrodošla novica. Na »južno traso mimo Ljubljane proti Štajerski«, torej južno-vzhodno obvoznico, sva s Petrom Kerševanom opozorila v Delu že 3. 9. 2021, navajam: »Referendum o ljubljanskem železniškem vozlišču – kaj pa južno-vzhodna obvoznica? Če varianti, ki jih ponuja študija Vepro &Vösling (iz leta 2009) nista izvedljivi, država pa bo morala zgraditi obvozno progo, predlagava južno-vzhodno obvoznico od južno od Dolgega mosta in vzporedno z avtocesto z viaduktom in predorom do Zaloga. Pred tunelom se priključi dolenjska železnica, od Zaloga pa se železnica nadaljuje preko BTC (satelitsko mesto City 2) na prometno glavo, glavno železniško postajo (City 1), z navezavo na gorenjsko železnico. S tem se povežejo tudi regionalne proge in vpadnice. Predlog južno-vzhodne obvoznice poteka po že z avtocesto degradiranemu območju, izven območja Natura 2000 in izven naseljenega prostora. Ni potrebe po varovanju vodonosnika. Predvideni potek tirov je 10 km krajši od zahodno-severne variante.«

Opozorila sva tudi, da se s priključkom dolenjske železnice na južno-vzhodno obvoznico sprostijo zemljišča, ki se vrnejo Botaničnemu vrtu, drugod pa izkoristijo za stanovanjsko gradnjo. Ponovno smo priča stihijskemu projektiranju brez državnega prostorskega načrta in jasne vizije urbanističnega razvoja slovenske prestolnice. Medtem ko generalni direktor Slovenskih železnic najavlja južno-vzhodno obvoznico, na katero se bo pred tunelom priključila dolenjska železnica, kar omogoča vrnitev Botaničnemu vrtu odvzeto zemljišče, se projektira nadgradnja dolenjske železnice po stari trasi z dodatkom drugega tira s ponovno amputacijo zemljišča Botaničnega vrta. Parcele na drugi strani obstoječe železnice so v lasti Republike Slovenije, Slovenskih železnic in MOL, ki bi jih lahko uporabili za drugi tir dolenjske železnice, s čimer bi preprečili nov poseg in pomanjšanje zemljišča Botaničnega vrta.

Milan Zdravko Kovač, u. d. i. a., Ljubljana