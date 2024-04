Nepreslišano: Anton Rop, slovenski premier v času vstopa v EU

Prepričan sem, da Slovenci (po vstopu v EU) živimo bolje, bolj varno in bolj demokratično in da imamo bistveno boljše perspektive. Če pogledamo nekatere najbolj osnovne podatke o tem, kaj se je v teh dvajsetih letih dogajalo, na primer pri BDP, vidimo, da se je ta več kot podvojil, podvojile so se tudi povprečne neto mesečne plače, in sicer s 700 evrov na 1450 evrov v letu 2023. Če hkrati pogledamo še inflacijo, je v tem obdobju znašala okoli 60 odstotkov. Neto povprečne plače so se dvigovale za 3,7 odstotka na leto, medtem ko je bila letna inflacija povprečno 2,2 odstotka. To pomeni, da smo bili vseskozi deležni realne rasti neto plač in rasti BDP – oboje je naraslo za skoraj tretjino. Nedvomno lahko ugotovimo, da se je gmotni položaj prebivalcev Slovenije od vstopa v EU v povprečju izboljšal, tudi glede real­ne kupne moči.