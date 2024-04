Po mojem mišljenju in vedenju o realizaciji takih projektov, kjer se da postransko zaslužiti milijone, se bo ta projekt zamaknil za več kot 15 let. Ker bo v tem obdobju prišla na oblast nova politična opcija, ki bo tudi hotela imeti nekaj za svoje potrebe, se bo izgradnja še podaljšala in podražila.

Že v antičnem Rimu so delavci, ki so čistili kanale s človeškimi iztrebki, na posmehovanje in vihanje nosov odgovarjali, da denar ne smrdi. Če denar ne smrdi, ga je zelo težko odkriti in dokazati njegov izvor. Tako dokazovanje in odkrivanje izvora ter koristnikov denarja nas navadne državljane še več stane, uspeha pa ni.

Star sem 77 let in sem generacija svetovnih rekorderjev, ki je v zadnjih 50 letih prešla od vil, grabelj, kose in podobnega orodja do računalnikov, pametnih telefonov in napovedi, kar me še posebej skrbi, umetne inteligence. Ker je tehnološki napredek tako hiter, sem prepričan, da bo JEK 2 že ob začetku gradnje zastarela. Seveda takratna vlada gradnje ne bo ustavila, dokler se bo dalo še kaj postransko zaslužiti, krivi pa bomo tisti, ki bomo to na referendumu izglasovali. Zato, g. Lipič, pri JEK 2 ni samo korupcijsko tveganje, ampak je tudi tveganje predčasnega zaprtja.

Dokaz, da pri JEK 2 ni vse čisto, je tudi vključitev največje evropske prikrite politične opcije, ki obvladuje evropski in naš parlamentarni sistem skozi desne politične stranke (pri nas, z bivšim predsednikom, poskuša tudi na levi). Zato se je v referendumsko nagovarjanje naroda vključil tudi visoki predstavnik NSi, diplomirani teolog g. Vrtovec. Ker sem kristjan, z vsemi zakramenti, kar za nekatere bivše komuniste, ki so sedaj glavni nosilci desne ideologije, ne morem trditi, bi dobronamerno opomnil g. Vrtovca, da je naš gospod Jezus zapovedal, da naj človek ne ločuje, kar je združil Bog. Pri tem verjetno ni mislil samo na zaobljubo med možem in ženo.

Apeliram na vse Slovence, ki mislijo na referendumu dati svoj glas za JEK 2, da dobro premislijo in v primeru, da jih nisem prepričal, na referendum ne gredo, da ne bodo kasneje poslušali očitke, saj ste bili sami za to. Prepričan sem, da ima Slovenija dovolj vodnih virov, brez velikih zajezitev, kjer zopet nastopi korupcija. Ker imam na strehi od tudi sam sončno elektrarno s 76 paneli, ki so jo v lanskem uničile strele in toča in tako vem, koliko je nekoristnega odpada, sem tudi proti sončnim in vetrnim elektrarnam. Zavedati se bomo morali, da je naš planet skozi tisočletja gradil sistem uravnoteženega delovanja, ki ga mi sedaj zaradi pohlepa hitro rušimo.

P. S. Včasih imam tudi nekaj sreče. Pri branju časopisa Dnevnik v torek, 23. aprila, sem na strani 11 zasledil, v rubriki Nepreslišano, prispevek Jamesa O'Briena, ki pritrjuje vsemu, kar sem navedel v zgornjih točkah. Američani svoja podjetja podpirajo in so nam pripravljeni prodati tudi nekaj ton starega železja. Svoja podjetja podpirajo tudi s prodajo orožja Izraelu, Ukrajini in še mnogim drugim, ki so v vojnih konfliktih. Če bi nam hoteli pomagati, bi nam pomagali že po 2. svetovni vojni in bi imeli Trst in Gorico. Pozabili so, da so partizani rešili kar nekaj pilotov, da niso padli v nemške roke. Gospod O'Brien, Slovenci vam lahko pomagamo, toda na kakšen drug, bolj pameten način. Sicer sem pa prepričan, da prispevek ni zrasel na njegovem zeljniku, ampak kar na našem domačem.

Janez Praprotnik, Mošnje, Radovljica