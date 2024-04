Da bi vedeli, za kaj gre, je treba nekaj pojasnil. Dimeljska kila je specifična okvara moških, paciente spremlja od rojstva. Testisa se iz trebuha preselita v mošnjo (strokovno se to imenuje descensus testiculorum), nato se kanala zapreta in zatesnita okoli semenovodov. Če se kanal ne zapre dovolj, lahko vsebina trebušne votline po njem izstopa v mošnjo, v hudih primerih tudi žepi črevesa. Posebej nevarno je pri tem dviganje bremen. In šofer je dviganju bremen pač izpostavljen. Pogled na tak modnik je grozljiv, že laik vidi, kako pacient trpi. Armada, ki po naravi stvari ni humanitarka, pa je takega fanta, v tem primeru srbskega kmeta, sprejela na služenje in mu vmes rešila problem z operacijo.

Da so se v primeru našega šoferja zdravniki odločili za operacijo, kaže na resnost tegobe, tako da je bilo odpovedati operacijo, češ da je »nenujna«, nehumano dejanje, ne le moralno zavržno, temveč morda tudi kaznivo.

Ob šoferjevi zgodbi me mrazi, ker me podoba kile, ki sem jo videl, 65 let ne zapusti. Pa Fides? Nenehno lajnajo, da je za trpljenje pacientov kriva vlada in ne Fidesova metoda stavke. Mar tudi za brezdušnost teh, ki so operacijo odpovedali?

Božidar Debenjak, Ljubljana