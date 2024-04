So psi, ki bodo mahali z repom, ko jim boste pokazali vrata kopalnice, in so taki, ki se bodo upirali z vsemi štirimi. So pa tudi lastniki, ki uživajo v pretirani negi, in so tudi taki, ki jim čiščenje kopalnice po kopanju psa predstavlja nočno moro. Kajti ne glede na to, v katero skupino lastnikov sodite – večina psov uživa v čofotanju v blatnih mlakah, marsikateri pes pa ima še »prirojeno« veselje do valjanja v za človeški nos najbolj smrdljivih vsebinah.

Samopostrežna pasja pralnica

A kot pravita naša sogovornika, Tanja Artnak in Uroš Seničar, ki sta pred kratkim ob Tržaški cesti odprla vrata prve butične »samopostrežne« pralnice za pse Pes-o-per, lastniki še vedno premalo pozornosti namenjajo higieni psa. »Morda so krive čakalne vrste za obisk pasjega salona, morda stanje v kopalnici, ki ostane po umivanju psa v domači kadi,« pove Artnakova, ki se ji je ideja o pralnici za pse porodila praktično čez noč. »Z Urošem sva želela ustvariti skupen posel, idejo pa iskala v avtomatiziranih stvareh, v smeri katerih se vrti svet. In ker že vse življenje gojiva ljubezen do psov, sodelovala sva tudi s številnimi društvi in zavodi, ki se ukvarjajo s kosmatinci, sva izhajala iz problemov, o katerih smo se pogosto pogovarjali,« sta povedala partnerja, ki imata poleg pet let starega sinčka tudi štiri mesece starega kraškega ovčarja Leona.

Nekdanjo cvetličarno, ki se je preselila na drug naslov, sta za potrebe pasje pralnice opremila ob pomoči dizajnerskega studia Peppermilk, za katerim stoji mlada ekipa oblikovalcev. Oprema je minimalistična, hkrati pa uporabniku ponuja vse, kar potrebuje za nego psa. Ob avtomatu, ki vam denar zamenja za žetone, je ogromna kad z glavno postajo. »Pred uporabo kadi je prav, da se preveri, ali je primerno očiščena in razkužena. Pravilo je namreč, da jo uporabnik po uporabi očisti – dezinfekcija se sproži kar s pritiskom na enega izmed gumbov postaje. Nato psa povabimo v kad in zapremo vratca. Če se pes prvič počuti nelagodno, se lahko z njim poigramo, zamotimo ga lahko tudi s hrano,« je svetoval Seničar in dodal, da lahko psa, ki nakaže željo po begu, stranka tudi priveže. »Stranka ima možnost, da pri negi psa uporabi našo kozmetiko, ki je naravna in antialergena. Lahko pa seveda prinese svojo. Prav tako lahko uporabi sredstvo za zašito pred bolhami in klopi,« pove sogovornik in doda, da je vsak žeton časovno omejen na 90 sekund, vendar se lahko program vedno zaustavi. »Predvsem ko se psa mili ali ga je morda treba z božanjem umiriti,« je povedal. Ko je pes umit, lahko pred zadnjim izpiranjem uporabite še regenerator za mehko in svilnato dlako. Seničar svetuje, da psa pred sušenjem s fenom obrišete z brisačo, ki pa jo stranka prinese s seboj. Doma se vam tako ni več treba ukvarjati z mokro kopalnico, dlakami in zamašenimi odtoki.

Fotogenični kotički za spletne vplivneže

Za manjše pasme je v prostoru tudi profesionalna hidravlična miza za nego, ki se višinsko prilagaja. Lastnika svetujeta, da lastnik s seboj prinese svojo krtačo ali glavnik za psa. »Za kopanje in osnovno nego psa seveda stranka poskrbi sama. Po predhodnem dogovoru pa psa umijeva tudi midva,« je povedala Artnakova in dodala, da dobivata pozitivne odzive tudi pasjih salonov, ki njuno dejavnost pozdravljajo. V kratkem obdobju, odkar je pralnica odprta, pa že opažata redne stranke, ki se po končanem kopanju tudi fotografirajo v fotogeničnih kotičkih, ki so kot nalašč za objave na instagramu. V poslovalnici prirejajo tudi različna sodelovanja in srečanja ljubiteljev psov ter pasjih strokovnjakov.

Pasja pralnica je odprta vsak dan od 9.30 do 19. ure, v poletnih mesecih bodo urnik po potrebi podaljšali. Prostor je pod videonadzorom, zato Artnakova in Seničar nista ves čas prisotna. Psu lahko le na hitro umijete tačke, lahko pa si privoščite daljši in konkretnejši tretma – čas in žetone vsak prilagaja po želji in potrebam. Kar zadeva cene, Seničar odgovori, da je vrednost žetona 1,50 evra, za 10 evrov pa dobite sedem minut pranja, kar običajno zadošča za umivanje psa, ki si med sprehodom ni privoščil kakšne večje lumparije. »Se je že zgodilo, da je stranka prišla naravnost z Rožnika ali Tivolija v pralnico. In to kar peš, saj smo oddaljeni le dober kilometer,« je povedal Seničar in namignil, da kosmati falot ni dobil dovoljenja, da sede v avto.