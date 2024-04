Hm, priznamo, da smo se v stotih dnevih stavke Fidesa že izgubili med številnimi in celo med seboj nasprotujočimi si zahtevami tega sindikata, ampak tale je pa še posebej huda. Kot se spomnimo, je namreč Fides začel stavko pred stotimi dnevi ravno zato, ker so se dvignile plače mladim zdravnikom in so svoj lonček želeli primakniti še starejši. Kaj pa zdaj?