#intervju Pál Forgács, Mendota invest: Projekt Emonike bomo zaključili v treh letih

Madžarski bančni velikan OTP se po nakupu dveh bank v Sloveniji podaja še v ogromen nepremičninski projekt. Na območju severno in južno od železniških tirov načrtuje gradnjo stanovanj, dveh hotelov ter več deset tisoč kvadratnih metrov nakupovalnih in poslovnih prostorov. OTP banka namerava v naslednjih letih v življenje obuditi komercialni del nekdanjega javno-zasebnega partnerstva Emonika, v katerega so se leta 2007 podale madžarska družba TriGranit in Slovenske železnice. Več let po razdrtju omenjenega partnerstva je OTP prek hčerinske družbe Mendota invest kupila zasebni del projekta, nekoliko prilagodila načrte in že pridobila pravnomočni gradbeni dovoljenji. Mendoto invest vodi direktor Pál Forgács, s katerim smo spregovorili o Emoniki, kot si jo je zamislila OTP.