O človečnosti

Pogosto slišimo, da je zahodna družba v globoki krizi. V kaosu vrednot, cilja in smisla. Svet postaja vse bolj grd prostor, na katerem se agresivno prerivamo za pozornost in materialne dobrine ter zavračamo tiste, ki so zunaj mehurčka našega socialnega kroga. Govori se o dekadenci in razpadu etike v zahodni družbi, a če se ozremo nazaj v 20. stoletje, na dve svetovni vojni in hladno vojno, genocid v Ruandi in Srebrenici, na apartheid v Južni Ameriki in rasno diskriminacijo v Ameriki, zdesetkanje Aboriginov v Avstraliji in Indijancev v Ameriki, patriarhat in neenakost žensk, ekonomsko eksploatacijo revnih in ropanje bogastev tretjega sveta, hm …, in še marsikaj bi lahko dodali, ni danes nič kaj bistveno drugače kot nekdaj. Morda smo upali, verjeli, da je človeštvo doseglo višjo stopnjo zavedanja in spoštovanja človekovih pravic. A ni. Žal ni. Pred očmi vsega sveta se odvija genocid v Gazi, katerega krvnike z denarjem in orožjem napaja ena od svetovnih velesil, Amerika, zver, ki ji popuščajo življenjske moči, saj sta ji za petami dve najhitreje rastoči svetovni gospodarstvi dveh največjih držav sveta, Kitajska in Indija.