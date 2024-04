Fotoreportaža iz New Yorka: Živeti v hrupnem filmu

V petek zvečer v začetku marca prvič izstopim na domači postaji Graham Avenue v Brooklynu. Na križišču me izpod kapuce pozdravi globok glas z jamajškim naglasom: »Pozdravljen, gospod popotnik!« Najbrž res težko skrivam ogromen in občutno pretežek kovček, poln fotoknjig, ki jih prinašam z željo po uspehu v mestu, kjer ni nič nemogoče. Potem ko me večina urednikov zvenečih časopisnih hiš hladno ignorira, se sicer moja želja po uresničevanju ameriških sanj nekoliko ohladi, a pozornost kmalu usmerim v radosti velemestnega življenja.