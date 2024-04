E-športniki: Zdrav duh v virtualnem telesu

Ali ste vedeli, da v svetu dirkanja s formulo 1 in vzdržljivostnega dirkanja Slovenija velja za velesilo? Tudi ime Jerneja Simončiča verjetno ni znano širši javnosti, čeprav je 29-letnik iz ljubljanskega Trnovega na svetovnem prvenstvu v dirkanju s formulo Sloveniji prislužil naziv svetovne prvakinje. V dirkanju za volanom se je že večkrat pomeril in premagal tudi Maxa Verstappna, aktualnega svetovnega prvaka v formuli 1. Ime našega prvaka verjetno ni dovolj znano, ker njegovi dirkalniki in piste ne obstajajo v resničnem svetu. Je namreč vrhunski dirkač v tekmovalnem dirkanju na računalniškem simulatorju, na katerem vadijo in redno tekmujejo tudi znana imena iz sveta »fizičnega« dirkanja.