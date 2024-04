Avtoportret z delavcem

Kaj počnem na praznik, ki je bil nekoč praznik vseh nas? Iščem odgovore na vprašanja, ki sem si jih zastavil tam nekje v zgodnjih osemdesetih, ko sem še delal v pekarni Žito, tam, ob Šmartinski cesti: kje si zdaj, proleter, kje je zdaj tvoja puška, kje so zdaj tvoje roke, proleter, mi zdaj dvigamo zastave v čast tvoje borbe, vodi nas zdaj ti, proleter, nič ne bo nam žal krvi, nič ne bo nam žal življenj, naše misli bodo s tabo, proleter. Noben odgovor, ki mi pade na pamet, mi ne prinese odrešitve. In bojim se, da bo tako vse do takrat, ko me bodo končno vklesali v kamen ali pa zaprli v kakšen muzej kot eksponat neke neuspele revolucije. Kar se utegne še prekmalu zgoditi.