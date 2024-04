#intervju Hubert Kosler: Vlaganje v proizvodnjo v evropskem prostoru je nujno

Ker se to redko omenja, marsikdo verjetno težko verjame, da je Slovenija med najbolj robotiziranimi državami na svetu. Po podatkih za leto 2022 smo za ZDA, ki so deseta država na svetu po gostoti robotov na prebivalca, zaostali zgolj za enega robota na 10.000 ljudi. Z 284 roboti na 10.000 prebivalcev smo bili pred Dansko, Nizozemsko, Italijo in Avstrijo ter daleč nad svetovnim povprečjem, ki je leta 2022 znašalo 151 robotov na 10.000 prebivalcev. ​