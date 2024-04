Steber za kulturo

Na vprašanje, zakaj so založbe na nedavnem razpisu Javne agencije za knjigo za sofinanciranje knjižnega programa dobile približno tretjino manj denarja kot prejšnja leta, je odgovor preprost. Manj denarja so dobile zato, ker so ga lahko dobile manj. Oziroma zato, ker nikjer ne piše, da ne bi mogle biti urednice, lektorice, prevajalke, oblikovalke in pisateljice za svoje delo plačane še malo slabše, kot so bile do zdaj. Ministrstvo za kulturo ne more zaradi poplav ali zaradi gradnje nove Grand Central Station na Jesenicah (ki bo, mimogrede, znašala približno toliko kot znaša celoletni proračun ministrstva za kulturo) znižati plač zaposlenim na ministrstvu ali pa v gledališčih in muzejih. Lahko zniža le programska sredstva. Lahko torej, posredno seveda, zniža plače samozaposlenim na področju kulture.