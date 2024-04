Poklici včeraj, danes, jutri: V primežu globalizacije, tehnološkega razvoja in demografije

Delo je na splošno vsaka smotrna človekova dejavnost, ki zadovoljuje materialne ali duhovne potrebe posameznika ali skupnosti. Od igre in športa se razlikuje po cilju in načrtnosti. Ljudje smo si tako že davno načrtno zadali, da bomo za preživetje delali. Gospodarska rast, globalizacija in tehnološki razvoj so naše delo v zadnjih tridesetih letih spremenili. V prihodnje pa mu bosta takt dajala staranje prebivalstva in tuja delovna sila.