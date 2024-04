Pravica do upora

Dan upora proti okupatorju je državni praznik, ki se je do leta 1991 imenoval drugače – bil je dan Osvobodilne fronte. Dobro je spomniti, zakaj se je 27. april na seznamu državnih praznikov znašel že v socializmu in zakaj se je edini od »partizanskih«, NOB-jevskih praznikov na tem seznamu ohranil do današnjih dni. Zato, ker se je v noči s 26. na 27. april 1941 v tako imenovani Vidmarjevi vili pod Rožnikom zgodilo za aktualno slovensko razumevanje uporništva nekaj nenavadnega: v hiši na robu mesta so se sestali predstavniki tedanjih levosredinskih strank in gibanj, ki so si bili enotni, da se je treba upreti napadalcem na Kraljevino Jugoslavijo.