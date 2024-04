Te besede o usodi njegovega strica Ambrosa J. Finnegana so načele meddržavne odnose, saj so povzročile precej protestov v Papui Novi Gvineji. Nekateri tamkajšnji prebivalci so se muzali izjavam ameriškega predsednika in odmahnili z roko, povsem resno pa jih je vzel tamkajšnji premier James Marape.

»Predsedniku Bidnu je morda spodrsnilo, vendar si moja država ne zasluži, da bi bila tako označena,« je ocenil premier. Marape je Bidna spomnil, da njegova država ni izbrala druge svetovne vojne in je bila vanjo potisnjena. Kot posledica te vojne je po njenem ozemlju še vedno raztresenih veliko ostankov vojne, ki ogrožajo lokalno prebivalstvo. Zato bi morale – tudi zavoljo neznanih usod njihovih vojakov, kot je tudi predsednikov stric – počistiti te ostanke vojne. Oglašali so se tudi znanstveniki, ki so pojasnjevali kontekst kanibalizma, ki se je nekoč dogajal v Papui Novi Gvineji, in razlagali, da ljudje ne bi kar tako pojedli belega moškega, ker je ravno takrat padel iz letala. Nekatera odročna plemena naj bi poskušala tujce prepričevati, da še vedno izvajajo kanibalizem, zato da bi postala zanimivejša za turiste, ki bi bili za njihov ogled pripravljeni plačati. V dneh po Bidnovih izjavah je Bela hiša mirila situacijo, pozneje pa je tudi premier Marape vendarle priznal, da se meddržavni odnosi zaradi Bidnovih izjav niso poslabšali.