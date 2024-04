Če gostje ob prihodu v restavracijo oddajo svoj mobilnik, jih Lella v zameno nagradi z brezplačno steklenico vina. Telefon je treba oddati zgolj v enega od majhnih predalnikov ter ob naročilu hrane in pijače natakarju pokazati ključek. Seveda je bila poteza tudi delno marketinška, da bi nova restavracija doživela zagon. Lella priznava, da so morali zaradi obsežne kulinarične ponudbe v Veroni ponuditi nekaj posebnega. Toda hkrati ugotavlja, da je osvoboditev od tehnologije luksuz, ki danes postaja vse bolj pomemben. Tako ne čudi, da so gostje novo ponudbo z veseljem pograbili. Vino ali telefon res ne more biti huda dilema. Kar devetdeset odstotkov se jih za kakšno uro znebi svojega telefona, mnogi pa ob odhodu izpolnijo še anketo o zadovoljstvu z restavracijo in si tako pridobijo bon za naslednji obisk. »Tehnologija postaja problem – ni treba vsakih pet sekund pogledati na telefon, vendar je ta za mnoge ljudi kot droga … Z našo ponudbo imajo priložnost, da telefon odložijo in spijejo nekaj dobrega vina,« je marketinški koncept zagona restavracije za britanski časnik Guardian opisal Lella.