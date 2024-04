Zaradi slabega vida med drugo svetovno vojno ni služil na fronti, je pa bil v vojaških vrstah aktiven kot računovodja in organizator opremljanja vojakov. Z ženo je bil vse do njene smrti poročen 44 let. To je bil čas, v katerem se jima je rodila edina hči Susan, ki je svojega očeta razveselila s štirimi zdaj že odraslimi vnuki, ti pa so s svojimi otroki dedku nadeli še naziv pradedka. Tinniswood živi v domu za ostarele in zase pravi, da je srečen človek. Da je postal tako star, pravi, je srečno naključje. Za njegovo visoko starostjo ne tiči nobena skrivnost posebnih prehranjevalnih navad. »Če preveč pijete, jeste, hodite – če kar koli počnete preveč – boste sčasoma trpeli,« pravi Tinniswood. Skrivnost svojega dolgega življenja tako najstarejši moški na svetu, ki ga v domu za ostarele njegovi kolegi opisujejo kot zelo zgovornega moža, vidi v zmernosti. Tinniswood se denimo ne odreka tradicionalni britanski jedi, ocvrti ribi in krompirčku. Vendar priznava, da po tej slani pregrehi poseže le enkrat na teden. Ko je prejel diplomo, da je najstarejši moški na svetu, se po tem laskavem naslovu ni počutil nič kaj drugače kot prej. En nasvet pa je vendarle imel: »Vedno se potrudite po svojih najboljših močeh. Ne glede na to, ali se nekaj učite ali nekoga nekaj učite.«