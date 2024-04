Kot so povedali predstavniki Sciences Po, se je večina študentov po pogovorih z vodstvom strinjala, da zapustijo prostore osrednjega kampusa univerze. Toda »majhna skupina študentov« je to zavrnila in odločeno je bilo, da bo policija evakuirala lokacijo, so pojasnili in dodali, da protest zvišuje napetosti na univerzi.

Po podatkih policije so študenti v kampusu postavili kakih deset šotorov. Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, je 50 študentov odšlo samih, 70 pa je bilo nekaj po polnoči mirno evakuiranih, pri čemer ni prišlo do incidentov.

Zahtevali jasno obsodbo izraelskih dejanj

Protest je organiziral t. i. palestinski odbor univerze Sciences Po, ki velja za valilnico francoske politične elite, na njej pa se je med drugim šolal tudi sedanji predsednik Emmanuel Macron.

Protestniki so zahtevali, da Sciences Po pretrga vezi z univerzami in podjetji, ki so vpleteni v genocid v Gazi, in konča zatiranje propalestinskih glasov na kampusu.

Organizatorji protesta so med drugim zahtevali »jasno obsodbo izraelskih dejanj s strani Sciences Po« in spominski dogodek »za nedolžne ljudi, ki jih je ubil Izrael«.

Študentska zveza Sciences Po pa je v ločeni izjavi sporočila, da je odločitev predstavnikov univerze, da pokličejo policijo, »šokantna in zelo zaskrbljujoča« ter odraža »avtoritarni obrat brez primere«.

Izraelska ofenziva v Gazi, ki je po več kot šestih mesecih zahtevala že skoraj 35.000 življenj, je sprožila val neodobravanja in protestov tudi na univerzah širom ZDA, med drugim na znanih univerzah Columbia, Yale, MIT, Berkeley in Harvard. Ponekod je prišlo tudi do spopadov med študenti in policijo.