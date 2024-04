Šest od skupno 12 večnamenskih bojnih letal Rafale je zgodaj popoldne pristalo na zagrebškem letališču Pleso.

Vzleteli so iz letalske baze v Bordeauxu, v hrvaški zračni prostor pa vstopili zahodno od Rovinja. Let je trajal uro in 40 minut. Pripeljali so jih hrvaški piloti, ki so se za ta tip letala usposabljali 15 mesecev.

Na Plesu jh je pozdravil celoten hrvaški politični vrh. A, tako hrvaški mediji, brez neposrednega stika med predsednikom Zoranom Milanovićem in zmagovalcem parlamentarnih volitev Andrejem Plenkovićem. Plenkovića so sicer novinarji N1 vprašali, ali je pozdravil predsednika, kar je ta zanikal. »Ne vem. Mi smo tu,« je odgovoril premier.

So pa fotografi ujeli Milanovića, ki je splezal na krov in si ogledoval notranjost letala. Tokrat je ogled minil brez padca:

Foto: Pixsell

Letala so prispela dve leti in pet mesecev po podpisu pogodbe s Francijo, vredne več kot milijardo evrov, prihod zadnjega letala pa pričakujejo v začetku prihodnjega leta.