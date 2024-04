Kot smo poročali včeraj, veliko prahu dvigajo navedbe, da brat domnevnega morilca med policijskim pridržanjem ni umrl naravne smrti, kot je bilo sprva sporočeno javnosti. Dalibor Dragijević, brat komunalnega delavca Dejana Dragijevića, ki bi naj deklico lastnoročno zadavil, je bil pridržan zaradi suma, da je prestavil in skril Dankino truplo. 40-letnik je v času policijskega pridržanja nenadoma umrl. Srbski mediji navajajo, da njegova smrt ni bila naravna, čeprav je tako že nekaj ur po njegovi smrti ocenil mrliški oglednik. Po poročanju časnika Radar je Dalibor umrl zato, ker so ga policisti pretepli. Višje tožilstvo v Zaječarju včeraj tega ni komentiralo, sporočilo je le, da rezultatov obdukcije še ni prejelo.

Danes so v Zaječarju prejeli obdukcijsko poročilo Inštituta za sodno medicino v Beogradu, a dokumenta ne bodo preučili, saj so vložili predlog za prenos pristojnosti, saj da v skladu z zakoni preiskave ne sme voditi isto tožilstvo, kot je obtožilo Daliborja Dragojevića, ki je v tem primeru v položaju oškodovanca. Vprašanje, ali je Dalibor Dragojević umrl naravne ali nasilne smrti, bo tako obravnavalo tožilstvo v Nišu.

Poleg Daliborja je bil pripor sočasno odrejen tudi njegovemu očetu Radu Dragijeviću, ki je prav tako osumljen, da je pomagal prestaviti in skriti Dankino truplo.

Oče drugega osumljenca kot da ni nič

Včeraj je bil zaslišan tudi oče drugega osumljenca, Dušan Janković, ki je izkoristil pravico do molka, ki jo imajo najbližji sorodniki osumljencev. Tako se je odločila tudi osumljenčeva mama Svetlana. Je pa Dušan, po poročanju srbskega medija Kurir precej bolj zgovoren v domači vasi, kjer se po navedbah sokrajanov vede, kot da se ne bi zgodilo nič. Prepričan je, da so njegovemu sinu celotno zadevo podtaknili. »Obnaša se normalno, vsak dan gre delat na vrt, nato pa sedi pred vaškim bifejem in pije pivo. Kot da se ne bi vsi ukvarjali z iskanjem trupla male deklice,« je ogorčena soseda, ki jo čudi tudi to, da se Dušan celo šali o primeru. »Govori se, da pride in reče: ‘Kdo mi bo častil pivo, da mu povem resnico?’,« je dejala starejša občanka, ki še pravi, da je primer vrgel slabo luč na celo vas.