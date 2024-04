Zaradi navijačev Olimpiji in Mariboru več kot 8000 evrov kazni

Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, žaljivega skandiranja, prižiganja bakel in metanja predmetov na igrišče je disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič kaznoval nogometna kluba Maribor in Olimpija.