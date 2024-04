Ob milih zimah se število klopov praviloma poveča, saj imajo zaradi tega dobre pogoje za razmnoževanje. Letos so klopi postali aktivni že veliko prej kot pretekla leta. Vendar mile zime niso edini pogoj za razvoj klopov. Njihovo število je odvisno predvsem od števila divjadi, če je te več, imajo tudi klopi boljše pogoje za življenje. Ker območje Rožnika ni lovno območje, je posledično tam tudi več divjadi.

Kot poroča časopis Delo, za zdaj še neuradni rezultati monitoringa klopov, ki ga izvajajo Prirodoslovni muzej Slovenije, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, kažejo, da je njihovo število letos neobičajno veliko in visoko nad povprečjem. Po približni oceni jih je letos več vsaj za polovico, če ne še več, kot jih je bilo lani. Največ pa naj bi jih bilo na območju Tivolija in Rožnika.

Klopi so pajkovci, nahajajo se predvsem v gozdni podrasti, v grmovju vlažnih mešanih gozdov, v travi in celo na vrtu. Do nadmorske višine 600 metrov je veliko klopov, v višjih legah jih je manj. Zgornja meja, kjer jih še najdemo, je 1600 metrov. Klopi postanejo dejavni, ko se temperatura prsti dvigne na pet do sedem stopinj Celzija, to je nekje marca ali aprila. S prezimovanjem pa začnejo, ko se temperatura okolja začne nižati do približno enake vrednosti, to je oktobra ali novembra, kar pomeni, da je previdnost potrebna večji del leta.

Klopi so tudi prenašalci mnogih nevarnih bolezni. Med najpomembnejšima sta klopni meningoencefalitis, znan kot klopni meningitis in lymska borelioza. Po negativnem vplivu na zdravje ljudi jih globalno prekašajo samo komarji. Nevarnost predstavljajo tudi toksini in druge snovi v klopovi slini. Prvi lahko povzročijo klopno paralizo, na druge snovi pa se lahko organizem odzove s preobčutljivostjo in nastopi alergijska reakcija.

Po podatkih Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja je letos za klopnim meningitisom obolelo pet oseb.