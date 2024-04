Znanemu slovenskemu nogometašu Timu Matavžu so po poročanju Slovenskih novic izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerici in otrokom. Devetega aprila naj bi fizično napadel ženo, z njo grdo ravnal, ji grozil in žalil. Na Policijski upravi Nova Gorica so bili v izjavi skopi zaradi spoštovanja varstva osebnih podatkov. So pa potrdili, da so »v tem mesecu obravnavali sum nasilja v družini na območju PU Nova Gorica. Policisti so eni osebi izrekli ukrep prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju«. Z zadevo so seznanili tudi pristojnega preiskovalnega sodnika, državno tožilstvo in center za socialno delo. »Zoper osumljeno osebo bodo policisti po zaključku preiskave in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini,« so navedli. Drugih podrobnosti pa v fazi predkazenskega postopka, ki ga usmerja pristojno tožilstvo v Novi Gorici, ne morejo posredovati, so še sporočili.

Poskušali smo govoriti z Matavževim odvetnikom Jernejem Velikonjo,a zadeve ni želel komentirati. Za Slovenske novice pa je povedal, da je Matavž z ženo v razveznem postopku in da »glede drugih postopkov niso seznanjeni«. Kazenski zakon sicer v 191. členu navaja, da kaznivo dejanje nasilja v družini stori tisti, ki v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja iz skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v skupnosti v podrejen položaj. Zagrožena kazen je do pet let zapora. Če pa se kaj takega zgodi proti osebi, s katero je storilec živel v družinski ali drugi trajnejši skupnosti, ki je razpadla, je pa dejanje s to skupnostjo povezano, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

Petintridesetleni Matavž je bil dolgoletni slovenski reprezentant, med letoma 2010 in 2020 je na 39 tekmah zabil 11 golov. Med letoma 2011 in 2014 je na 70 tekmah igral za nizozemski klub PSV in dosegel 24 golov. Od lani igra za hrvaškega prvoligaša HNK Gorica.