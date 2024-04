Vrhovno sodišče ZDA je leta 2022 ukinilo pravico do splava in jo prepustilo v odločanje posameznim zveznim državam. Idaho je ena od držav, ki so sprejele drastične prepovedi. Vprašanje splava je pomembna predvolilna tema in v času zaslišanj se je pred sodiščem zbralo več sto protestnikov za eno ali drugo stran.

V Idahu je splav dovoljen le v primeru posilstva, incesta in ogroženosti življenja nosečnice, ne pa tudi ogroženosti zdravja. Za zdravnika, ki opravi splav, je zagrožena kazen do petih let zapora.

Vlada demokratskega predsednika Joeja Bidna je vložila tožbo proti državi Idaho in trdi, da zakon o prepovedi splava krši zvezno zakonodajo. Ta zahteva od bolnišnic, ki prejemajo državna sredstva iz programa Medicare, da zagotavljajo nujno pomoč v resnih, vendar ne nujno življenjsko nevarnih primerih, vključno s splavom.

Zvezni sodnik v Idahu je avgusta 2022 blokiral državni zakon, vendar je vrhovno sodišče blokado odpravilo.

Liberalno usmerjene sodnice Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson in Sonia Sotomayor so s svojimi vprašanji nakazale, da bodo odločile v prid Bidnove vlade.

Obstaja možnost, da bi se jim pridružila tudi konservativna sodnica Amy Coney Barrett, ki je izražala dvom v to, da lahko tožilstvo zvezne države Idaho bolje razume nujnost zdravstvenih posegov kot zdravniki, poroča ameriška televizija NBC. Podobne dvome je izražal tudi predsednik vrhovnega sodišča John Roberts.

Vrhovno sodišče bo svojo odločitev predvidoma sporočilo junija.