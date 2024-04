Blaž Germšek je bil državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) od 23. oktobra lani. Po naših informacijah je bil že dlje časa nezadovoljen, zato je po vsega šestih mesecih in zgolj treh mesecih sodelovanja z ministrico Matejo Čalušić spisal odstopno izjavo in se od sodelavcev poslovil že minuli petek. Vlada ga je razrešila šele včeraj, ne da bi hkrati imenovala novega državnega sekretarja. Kandidata, ki bi bil pripravljen ugrizniti v to zahtevno funkcijo, jim namreč še ni uspelo najti. Odličen poznavalec razmer v kmetijstvu je odhod državnega sekretarja Blaža Germška pospremil s tole ugotovitvijo: »Na ministrstvu ostajajo (pol)boginje, ki živijo daleč od realnosti.«

Politika je zasenčila stroko

Zaposleni na MKGP, ki so tam že vrsto let, opozarjajo na vse bolj nevzdržne razmere. Pravijo, da je politika popolnoma zasenčila stroko, da ljudi z znanjem in izkušnjami ne upoštevajo, ampak jih premeščajo na druga delovna mesta, na ministrstvo pa prihajajo novi sodelavci, ki s kmetijstvom, gozdarstvom in prehrano nimajo izkušenj. Po podatkih, ki so nam jih včeraj posredovali z MKGP, je v kabinetu kmetijske ministrice Mateje Čalušić trenutno enajst zaposlenih, od tega sedem redno in štirje na zaupanje. Torej so vezani na mandat ministrice. Vsi štirje so pripadni Gibanju Svoboda.

Prvi je 18. januarja, torej le šest dni po ustoličenju Mateje Čalušić, prišel magister upravnih vedBrane Golubović, ki se ga je oprijel vzdevek politkomisar. Izkušenj s kmetijstvom namreč nima nobenih, ima pa zato zajetno politično kilometrino, saj je Gibanje Svoboda njegova četrta politična stranka. Golubović ministrico spremlja na domala vsakem koraku. Ob njem so iz stranke Gibanje Svoboda v kabinet kmetijske ministrice napotili še štiri nove sodelavce. Iz njihove poslanske skupine je najprej (29. januarja) prišla diplomirana ekonomistka Mirnesa Rujović, 1. marca pa se je v ministričin kabinet vselila univerzitetna diplomirana ekonomistka Mojca Stegovec, ustanovna članica Gibanja Svoboda in njegova svetnica v občini Piran. Pred dvema letoma je bila Mojca Stegovec tudi Golobova kandidatka na državnozborskih volitvah v volilnem okraju Ajdovščina. Zbrala je zavidljivih 4359 glasov, poslanske klopi pa ji vseeno ni uspelo zasesti.

Doslej je prodajala nepremičnine

Pred lokalnimi volitvami leta 2022 je Mojca Stegovec zase dejala: »Sem ekonomistka z izkušnjami s področja marketinga, turizma in event menedžmenta, sicer pa tudi nepremičninska posrednica z licenco. Politiko vidim kot sredstvo za dosego splošnega dobrega in ne kot cilj oziroma službo.« No, nedavno ji je politično udejstvovanje prineslo novo službo v kabinetu kmetijske ministrice in strankarske kolegice Mateje Čalušić, čeprav je lansko poletje za spletni portal Navdihni.me na vprašanje, zakaj se je raje kot za delovanje na državni odločila za lokalno raven, odvrnila: »Kot kompleksna oseba, ki vem, kaj hočem, se nisem hotela vključiti v delovanje na državni ravni, ker me ne zanima politična kariera kot taka, rada bi samo spreminjala svet na boljše. Ob tem se kolesja na državni ravni vrtijo strašno počasi.« V začetku tega meseca je bila Mojca Stegovec še vedno aktivna tudi kot nepremičninska agentka. »Odlična priložnost za nakup nepremičnine in pobeg v prelepe brkinske gozdove v oazo miru,« je na družbenih omrežjih novačila kupce.

V kadrovsko vse bolj razbohotenem kabinetu kmetijske ministrice Mateje Čalušić so 5. marca zaposlili tudi diplomirano upravno organizatorko Jano Jerman. Je članica izvršnega odbora belokranjskega lokalnega odbora Gibanja Svoboda, na MKGP pa je prišla iz upravne enote Črnomelj. Popolni novinec v ministričinem kabinetu je še en diplomirani ekonomist. To je Rožle Rostohar, ki je leta 2022 na listi Gibanja Svoboda kandidiral za občinskega svetnika v Zagorju ob Savi, vendar ni bil izvoljen. Kmetijska ministrica ga je na zaupanje zaposlila predvčerajšnjim, 23. aprila.

Kaj konkretno počno imenovani, nam na MKGP niso razkrili. Našteli so le splošne delovne naloge članov kabineta, kot so vodenje in urejanje pošiljk, načrtovanje dela in spremljanje izvajanja dogovorjenih zadolžitev na ministrstvu, koordiniranje dela med posameznimi notranjimi organizacijskimi enotami, organi v sestavi in drugimi državnimi organi, sodelovanje pri pripravi predpisov, načrtovanje in izvajanje proračuna, pripravljanje poročil, analiz in drugih gradiv ...