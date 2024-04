Socialni demokrati bodo danes uradno predstavili listo za evropske volitve. Neuradno so imena že znana. Nosilec liste je Matjaž Nemec, aktualni evroposlanec, ki je v evropskem parlamentu sredi aktualnega mandata zamenjal Tanjo Fajon, sledijo mu nekdanja evropska poslanka in politologinja Mojca Kleva Kekuš, minister za kohezijo Aleksander Jevšek, nekdanja slovenska mladinska delegatka pri OZN Lucija Karnelutti, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež, podžupanja Velenja Aleksandra Vasiljević, direktor družbe Nepremičnine Celje Primož Brvar, članica predsedstva Neva Grašič, na zadnjem mestu pa je evroposlanec Milan Brglez. Skupaj s kandidati bo danes ob 18.30 listo stranke predstavil novi predsednik SD Matjaž Han.

V stranki so h kandidaturi vztrajno nagovarjali tudi svojo zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki pa na to ni privolila. Fajonova je sicer na prejšnjih volitvah v evropski parlament prejela največ preferenčnih glasov od kandidatov vseh strank. Medtem ko je SD vsega skupaj zbrala slabih 90.000 preferenčnih glasov, jih je Fajonova dobila od tega 54.651, torej več kot 60 odstotkov. Irena Joveva, ki bo tokrat nosilka liste Gibanja Svoboda, je leta 2019 na listi LMŠ kot druga najbolj uspešna političarka v tem pogledu prejela 42.190, s 40.668 preferenčnimi glasovi pa jima je sledila Romana Tomc iz SDS. Stranka Janeza Janše je takrat osvojila tri mandate v evropskem parlamentu, LMŠ in SD dva, NSi pa enega.