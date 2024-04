Po podatkih volilne komisije so doslej prešteli 99,85 odstotka glasov.

Na tretje mesto se je uvrstil minister za zunanje zadeve Bujar Osmani, ki je kot kandidat Evropske fronte in vladne stranke Demokratična unija za integracijo (DUI) dobil 13,56 odstotka glasov.

V prvem krogu je sicer sodelovalo sedem kandidatov, kar je bilo največ doslej. Župan občine Kumanovo Maksim Dimitrievski je osvojil 9,26 odstotka glasov, skupni kandidat albanskih opozicijskih strank Arben Taravari je osvojil 9,21 odstotka glasov, kandidatka Levice Biljana Vankovska-Cvetkovska jih je dobila 4,5 odstotka, kandidat stranke Grom Stevčo Jakimovski pa 0,9 odstotka glasov.

Siljanovska Davkova je po objavi prvih rezultatov dejala, da v drugem krogu pričakuje podporo vseh, še posebej v opoziciji. Pendarovski pa je priznal, da ni pričakoval takšnega rezultata, a da se ne predaja, poroča radio Slobodna Evropa.

Volitve so potekale po dvoletnem zastoju v pogovorih med vlado in opozicijsko VMRO-DPMNE glede izpolnitve pogoja sosednje Bolgarije o vpisu bolgarske manjšine v ustavo, kar je pogoj za nadaljnjo približevanje države EU.

Vladna Socialdemokratska zveza Makedonija (SDSM) in Pendarovski podpirata takojšen vpis s ciljem pospešitve pridružitvenih pogajanj, ki jih je država začela leta 2022. VMRO-DPMNE in Siljanovska Davkova pa želita uveljavitev te spremembe ustave z odložitvijo, in sicer po sprejemu države v EU.

Letos bo drugi krog predsedniških volitev potekal 8. maja, hkrati z rednimi parlamentarnimi volitvami. To verjetno ne bo v prid Pendarovskemu, saj je pred parlamentarnimi volitvami desna nacionalistična VMRO-DPMNE v jasni prednosti pred levosredinskimi socialdemokrati.

61-letni Pendarovski ter 70-letna poslanka in profesorica ustavnega prava Siljanovska Davkova sta se v drugem krogu predsedniških volitev pomerila že leta 2019. Takrat je s skoraj 54 odstotki glasov proti 46 zmagal Pendarovski.