Ljubljanski odbojkarji, ki v zadnjih dvajsetih letih sezone nikoli niso končali brez vsaj ene lovorike, so bili po dveh tekmah finalne serije državnega prvenstva na dobri poti, da osvojijo tisto najpomembnejšo, naslov državnega prvaka. Kazalo je, da bi jim lahko Calcit Volley na tretji zagrenil življenje in finalno serijo podaljšal, a so se igralci ACH Volleyja v odločilnem petem nizu zbrali in prišli do jubilejnega 20. naslova državnih prvakov in tretjega zaporednega.

Jubilejni dvajseti je poseben

Na najbolj izenačeni in kakovostni tekmi finalne serije, na prvi so Ljubljančani doma zmagali s 3:1, na drugi pa v Kamniku s 3:0, so odločale malenkosti. Statistično so bili na sprejemu in v napadu boljši odbojkarji ljubljanskega kluba, ki so več naredili tudi na svoj servis, v bloku pa so prevladovali Kamničani. V domači ekipi je bilo več junakov, z 29 točkami se je izkazal Jan Pokeršnik, tri manj je dosegel Alen Šket, pomembno vlogo za njihov dvajseti naslov pa je imela tudi trojica odbojkarjev, ki so pred dvema letoma s slovensko kadetsko reprezentanco postali evropski prvaki – 17-letni Nejc Najdič in leto starejša Luka Marovt in Jošt Kržič.

»Celotno finalno serijo smo odigrali taktično odlično. Kemija znotraj ekipe je fantastična. Na vsaki finalni tekmi smo se samo prilagajali igri nasprotnikov, Nejc Najdič pa je ves čas vedel, komu podati. Na nekaterih tekmah sem jaz dobil več žog, na drugih Šket, na srečo pa sva bila tokrat oba razpoložena. Ob tem ne smemo pozabiti na Marovta in Kržiča. Dejstvo je, da sem v dresu ACH Volleyja že osvojil nekaj naslovov, toda ta je vendarle jubilejni dvajseti in biti prvi s tako pomlajenim moštvom in proti tako kakovostni ekipi, kot je bila letos kamniška, je nekaj posebnega,« se je osmega naslova v dresu ACH Volleyja veselil 34-letni Jan Pokeršnik.

V prvem nizu so bili bližje zmagi kamniški odbojkarji, ki so še vodili z 22:20, toda prav Pokeršnik je bil tisti, ki je bil zaslužen za preobrat in je z asom tudi končal niz. Tudi v drugem nizu so imeli Kamničani v končnici dve točki prednosti (23:21), kar jim ni zagotavljalo mirne končnice. Še več, domača ekipa je prva prišla do zaključne žoge, a sta Uroš Nikolić in Lozano Brunet z blokoma poskrbela za izenačenje v nizih. V tretjem nizu je ACH Volley vodil že z 12:6 in čeprav so jim Kamničani prišli na dve točki zaostanka (14:16), ni prišlo do preobrata. Zato pa so v četrtem nizu prevladovali odbojkarji Calcita Volleyja, ki so prikazali najboljšo igro v finalni seriji, toda v petem nizu so že v začetku dovolili, da so jim domačini pobegnili za štiri točke (6:2). Visoke prednosti ljubljanski odbojkarji niso izpustili iz rok, naslov državnega prvaka pa jim je zagotovil Šket.

»Na vseh treh tekmah smo bili blizu, odločale pa so malenkosti, ki so jih oni oddelali veliko boljše od nas. Element, ki nas je skozi sezono najbolj krasil, to je blok, je bil pod našo ravnjo. Na visokih žogah, za katere smo garali, smo bili potem zelo neučinkoviti v bloku in obrambi in mislim, da je to eden največjih razlogov, zakaj smo ostali praznih rok. V slabo tolažbo nam je, da smo letos osvojili dve lovoriki, saj smo ostali brez te tretje, ki je najbolj dragocena,« po koncu finalne serije ni skrival razočaranja libero Calcita Volleyja Alan Košenina.

Dopoldne na izpitu, zvečer najboljša na igrišču

Junakinja tretje tekme ženskega finala končnice v Kamniku je bila Iza Mlakar. Mariborska kapetanka, ki je študentka petega letnika medicinske fakultete v Mariboru, je imela še dopoldne zahteven izpit, zvečer pa je bila s 37 točkami ob podajalki Andrei Tišma najboljša igralka tekme. Tako kot prejšnji dve finalni tekmi se je tudi tretja končala v petem nizu, le da so tokrat v njem slavile Mariborčanke, ki so zmagale s 3:2 (21, 16, -23, -25, 8). »Na drugi tekmi sem imela priložnost, da bi končala tekmo in da bi že v Mariboru prišle do zmage, kar me je še dodatno motiviralo, da se oddolžim ekipi, pa tudi sebi. Vse tekme do zdaj so bile izenačene, mislim pa, da smo dvignile formo. Zdaj smo v prednosti, imamo mlajšo ekipo, upam, da to lahko izkoristimo,« je pred jutrišnjo četrto tekmo, ki se bo začela ob 18. uri v mariborski dvorani Lukna, dejala 28-letna Korošica, ki je zaradi prav zaradi študija za tri leta prekinila svojo kariero.

V kamniški ekipi je bila s 26 točkami najbolj učinkovita Maša Pucelj. »Bili smo premalo agresivni na servisu in v napadu, pa tudi naš sprejem je bil najslabši v tej sezoni. Vse to bomo morali v petek popraviti, če želimo že v Mariboru priti do naslova državnih prvakinj,« pa se slabosti v igri svoje ekipe zaveda Bruno Najdič, trener Calcit Volleyja.

ACH Volley – Calcit Volley 3:2 (28, -24, 20, -22, 12) Dvorana Tivoli, gledalcev 800, sodnika: Rožej, Jovanović. ACH Volley: Marković, Kržič 7 (2 bloka), Šket 24 (1 as, 1 blok), Najdič 2 (1 blok), Marovt 21 (2 bloka), Šen, Kovačič (L), Gjorgiev, Sešek, Pokeršnik 29 (4 asi, 3 bloki), Videčnik 8 (2 bloka), Song, trener: Hafner. Calcit Volley: Planinšič, Vinkovič, Lazar, Klobučar, Karadža (L), Košenina (L), Nikolić 11 (5 blokov), Okroglič 12 (1 as), Mitrašinović, Brunet 30 (3 asi 5 blokov), Oman, Dulčev 23 (1 as, 1 blok), Pavlović 6 (2 asa), trener: Kašić.