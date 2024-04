Res samo še klic vpijočega v puščavi?

Sedim ob Ljubljanici v prijetni senci na Eiprovi, pijem kavo in se sprašujem, ali smo res zabredli že tako globoko, da dopuščamo nasilje nad starejšimi, onemoglimi, dementnimi in pomoči potrebnimi, ali smo res tako neodgovorni, da ne vidimo tistega, kar se dogaja okoli in blizu nas, smo res slepi in gluhi za klice, ki vpijejo na pomoč in nas prosijo, da si vzamemo trenutek časa in jim, starejšim onemoglim, dementnim, pomagamo iz stiske in preprečimo psihično in fizično nasilje, ki se dogaja vsakodnevno po domovih za starejše?