Odvratni politični diskurz

Povejmo naravnost in brez ovinkov, brez rokavic in diplomatskih zadržkov: izjava, ki si jo je privoščil srbski predsednik Aleksandar Vučić o »odvratnih Slovencih«, ki da so mu sredi palače Združenih narodov ob newyorški Vzhodni reki »nastavili past« in ki Srbiji »rušijo ozemeljsko celovitost države in sponzorirajo resolucijo o Srebrenici proti našemu narodu«, je najbolj odvraten politični sovražni govor, ki smo ga v sodobnih mednarodnih odnosih kadar koli in kjer koli slišali. To, da je včeraj ves slovenski politični vrh skočil pokonci ob tej izjavi, ne preseneča – drugačna reakcija na to in takšno izjavo bi bila napačna.