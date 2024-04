Pred tedni smo pisali, da turški poslovnež Acun Ilicali v Sloveniji išče klub, v katerem bi imel lastniški delež. Investitorja se je po objavi fotografije s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom, ki je nastala v Ljubljani, povezovalo z različnimi klubi. Najprej z Olimpijo, nato z Muro, zanimal naj bi ga tudi vstop v Maribor. Portal Nogomania je v torek objavil, da bodo »milijoni Acuna Ilicalia pristali v Ljudskem vrtu«.

V drugi polovici lanskega leta so nam na Mladinski 29 prvič javno potrdili, da bi bili pripravljeni na sodelovanje z investitorji. »Nikdar še nismo javno povedali, da razmišljamo o poslovnem partnerju, ki bi vložil dodaten kapital. Tokrat je to prvič. Nekaj kapitala ustvarimo sami, ta zagotavlja stabilnost, dodaten kapital pa bi bil dodana vrednost. Upam, da bodo pogovori uspešni, pogovarjamo se z različnimi ljudmi. Zakaj vložiti v Maribor? Smo butični klub, za seboj imamo mesto, skozi slovensko ligo je morda lažje plasirati igralce in priti v ligo prvakov. To ponujamo potencialnim vlagateljem,« je poslovni direktor vijoličastih Bojan Ban za Večer dejal septembra.

Ker so se govorice o prihodu vlagateljev zelo razširile ob koncu decembra, smo Bana znova vprašali, kako blizu kluba so investitorji. »Prizadevamo si, da bi našli resnega, odgovornega, transparentnega in stabilnega poslovnega partnerja, soinvestitorja, ki bi nam pomagal v prihodnosti klub popeljati na še višjo raven. Veliko se dela na tem področju, aktivnosti potekajo v več smereh, veseli nas spoznanje, da je naša blagovna znamka izzvala določeno zanimanje, ni pa se zgodilo še nič konkretnega,« je Ban dejal pred novim letom. Takrat je poslovni direktor vijoličastih izpostavil še, »da ne gre za privatizacijo, ampak iskanje strateškega partnerja«. V primeru sklenitve dogovora namreč ne bi šlo za dokončno odločitev, saj ima končno besedo skupščina kluba, »delovna skupina« v klubu le izbere soinvestitorja.

Tudi tokrat smo Bojana Bana prosili za komentar in pojasnila. V kratkem klicu nam je potrdil, da pogovori s turškimi investitorji, ki da prihajajo iz nogometnega sveta in se nanj spoznajo, res potekajo, da pa dogovor še ni sklenjen. Za obširnejša pojasnila nas je Ban usmeril na službo za odnose z javnostmi v NK Maribor. »Smo v fazi pogovorov in zbiranja informacij s potencialnimi vlagatelji. Dokler gre za zgolj nezavezujoče pogovore, medijskih zapisov oziroma govoric o posameznih kandidatih ne moremo komentirati,« pa je bil uradni odgovor kluba na naše poizvedovanje.

Acun Ilicali je sicer tudi lastnik angleškega Hull Cityja, v slovenski klub pa želi investirati, ker verjame, da lahko preko slovenskega nogometa pride do nastopov v evropskih tekmovanjih. Po številnih informacijah je zbliževanje Turka in Maribora že tako napredovalo, da je le še vprašanje časa, kdaj bo posel uradno sklenjen.