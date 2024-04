Potem ko je država pred štirimi leti lastništvo nekdanje trgovske šole na Planini v Kranju prenesla na Mestno občino Kranj (MOK), so v tamkajšnjih prostorih nekaj časa svoje ideje razvijali mladi kranjski podjetniki. Ko so se ti predlani preselili v bližnji podjetniški inkubator Kovačnica, ki so ga uredili v nekdanjih prostorih Pošte Slovenije v Poštni ulici, so se na MOK najprej lotili energetske sanacije nekdanje trgovske šole, nedavno pa so začeli tudi obnovo notranjosti objekta.

V njem bo namreč že z novim šolskim letom zaživela nova podružnica Osnovne šole (OŠ) Jakoba Aljaža, zato morajo biti dela končana do konca avgusta. »Obnova bivše trgovske šole bo reševala prostorsko stisko osnovne šole. V prenovljenih prostorih pritličja in prvega nadstropja bodo poleg sedmih novih učilnic za učence prve triade osnovne šole urejeni tudi kabineti, zbornica in sanitarije. V južnem delu pritličja bo manjša telovadnica z dodatnim prostorom za hrambo opreme,« so pojasnili v kabinetu kranjskega župana Matjaža Rakovca in poudarili, da bo MOK za obnovo namenila dober milijon evrov.

Prijazni tudi za gibalno ovirane

Nova podružnična šola bo jeseni velika pridobitev za prvošolce, drugošolce in tretješolce v celotnem šolskem okolišu Planina, saj se vse tri tamkajšnje osnovne šole že dlje časa soočajo z velikim prostorskim primanjkljajem. Kot so povedali na MOK, bo v novih šolskih prostorih v Župančičevi ulici urejen sodoben sistem prisilnega prezračevanja, ki bo prispeval tudi k energetski učinkovitosti stavbe. Predvidena je tudi vgradnja notranjega osebnega dvigala za lažji dostop za osebe z oviranostmi in za dostavo hrane v vse učilnice. Iz posameznih pritličnih prostorov bodo urejeni izhodi neposredno na zunanje zelene površine, ob telovadnici pa bo razdelilna kuhinja, kjer bodo skrbeli za dostavo in razdeljevanje obrokov za vse učence podružnice.

»Manjša knjižnica bo na severovzhodnem vogalu pritličja. Severni del bo namenjen garderobi in sanitarijam za učence in zaposlene. Ta del je nekoliko dvignjen nad osnovni nivo hodnika, zato bodo tam uredili klančino, ki bo omogočila dostop tudi osebam z oviranostmi,« so še dejali na MOK.