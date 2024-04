Združeni narodi (ZN) in Evropska unija zahtevajo neodvisno preiskavo dveh množičnih grobišč, ki so ju odkrili ob glavnih bolnišnicah v Gazi. Hamas je obtožil izraelsko vojsko, da je v bolnišnici Naser v mestu Han Junis in bolnišnici Al Šifa na severu v predmestju mesta Gaze izvedla pokole. Na truplih naj bi bili tudi sledovi mučenja. Govornica Visokega komisariata za človekove pravice pri ZN Ravina Šamdasani pravi, da so med trupli v grobišču ob bolnišnici Naser starejši ljudje, ženske in ranjenci, veliko jih je tudi z zvezanimi rokami in brez oblačil.

Kdo vse je zakopan pri bolnišnicah

V izraelski vojski zanikajo, da bi na območju bolnišnice Naser, kamor se je decembra med izraelskim obleganjem Han Junisa zateklo več kot 10.000 palestinskih beguncev, zagrešili pokol nad civilisti in ujetimi hamasovci. Trdijo pa, da so februarja, ko so zasedli bolnišnico, odkopali zakopane Palestince, ker so se hoteli prepričati, da med njimi ni mrtvih izraelskih talcev. Zatem so jih zakopali nazaj. Izraelska vojska je tudi sporočila, da je v tej bolnišnici februarja zajela »okoli 200 teroristov«. Deset že izpuščenih talcev pa naj bi izjavilo, da so jih zadrževali v poslopju bolnišnice.

Iz Hamasove civilne zaščite so v torek dopoldne sporočili, da so ob bolnišnici Naser iz grobišča izkopali 340 trupel in jih okoli 50 identificirali. Sicer so že konec januarja med izraelskim obleganjem bolnišnice v tem zasilnem grobišču Palestinci pokopavali ubite in druge mrtve, saj niso imeli dostopa do pokopališča. A v zadnjih dneh, tri tedne po umiku Izraelcev iz Han Junisa, se je izkazalo, da je število trupel v grobišču – kjer so Palestinci po sedanji vrnitvi v mesto iskali trupla svojcev, da bi jih pokopali v družinskih grobovih – očitno precej večje od števila pokopanih konec januarja. Hamasovci vidijo v tem dokaz za pokol, ki naj bi ga znotraj bolnišnice izvedla izraelska vojska. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Avstrijec Volker Türk je te dni sprejel poročilo iz Gaze o tem grobišču in zahteval neodvisno preiskavo. Dejal je tudi: »Bolnišnice imajo pravico do posebne zaščite v okviru mednarodnih humanitarnih zakonov.«

Bolnišnice v Gazi, ki jih financirajo arabske in druge islamske države, so bile med operacijami izraelske vojske v zadnjih šestih mesecih pogosto tarča njenih napadov. Izraelci trdijo, da jih Hamas uporablja za oporišča, iz katerih napada. Pod bolnišnicami naj bi bili znameniti Hamasovi podzemni predori in skladišča orožja. Hamas je vse to zanikal.

Nemčija spet financira agencijo UNRWA

Medtem je Nemčija v sredo po dobrih treh mesecih ustavitve spet začela financirati agencijo UNRWA, ki kot del ZN že od leta 1949 skrbi za palestinske begunce na širšem območju Bližnjega vzhoda. To je izredno pomembno zdaj, ko se Gaza sooča z lakoto, pomanjkanjem pitne vode in sesuvanjem zdravstvenega sistema. Berlin se je za to odločil potem, ko je neodvisna preiskava Združenih narodov, ki jo je vodila prejšnja francoska zunanja ministrica Catherine Colonna, pokazala, da Izrael ni dokazal svojih trditev, v katerih je januarja naprej obtoževal uslužbence agencije, da pripadajo vojaškemu krilu Hamasa in da so nekateri med njimi sodelovali v terorističnih napadih 7. oktobra.

Januarja, ob prvih izraelskih očitkih, da so v agenciji UNRWA teroristi iz Hamasa, je 19 držav, tudi Nemčija in ZDA, ne pa Slovenija, ustavilo finančno pomoč, kar je ogrozilo prihodnje delo agencije UNRWA. Že pred Nemčijo so ji obnovile finančno pomoč Avstralija, Kanada, Švedska in Japonska. Zdaj se na to pripravlja tudi Velika Britanija.

V 24 urah ubitih 79 Palestincev Po podatkih, ki jih navaja Hamas, je bilo v 24 urah pred sredo opoldne v izraelskih zračnih napadih na Rafo na jugu in na srednji del enklave ubitih 79 Palestincev. Izrael pa naj bi se pripravljal, da z območja Rafe umakne več kot milijon Palestincev, ki naj bi se preselili v Han Junis. Izraelska vojska je v torek in sredo napadla 40 tarč proiranskega Hezbolaha na jugu Libanona, tudi skladišča orožja.