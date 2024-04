Država noče prevzeti rudarske pravice v Pomurju

Čeprav je Geoenergo, ki je zaključil v stečaju in izgubil rudarsko pravico za izkoriščanje nafte in zemeljskega plina v Pomurju, prek podjetja Nafta Lendava v polovični lasti države, ministrstvo za naravne vire noče začasno prevzeti rudarske pravice in s tem proizvodnje. Ta pa se ne sme ustaviti!