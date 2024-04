Nove obrambne doktrine za nove čase

Trije osveženi obrambni doktrinarni dokumenti Slovenije določajo prihodnji razvoj Slovenske vojske in obrambe Slovenije. V vse bolj negotovih mednarodnih razmerah se namerava vojska tako materialno kot kadrovsko okrepiti. Z obrambo svojega ozemlja in tudi z napotitvami v tujino si bo prizadevala krepiti odvračalno držo Nata in prispevati h kolektivni varnosti EU.