Rezultate je na današnji skupščini predstavil predsednik NZS Radenko Mijatović. Dejal je, da je lani število registriranih igralcev preseglo 74.000 povečanje pa je bilo več kot 20 odstotno. Leta 2023 se je okrepilo tudi finančno poslovanje zveze. Prihodki so lani narasli na 27,36 milijona evrov, največ na račun, skoraj 6,9 milijona evrov iz naslova nagrade od Evropske nogometne zveze za uvrstitev moške reprezentance na letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji.

Zaradi uvrstitve na prvenstvo so sicer narasli tudi stroški reprezentance, kljub temu pa je lahko zveza več denarja namenila za ostale nogometne deležnike in za infrastrukturo. Mijatović je izpostavil tudi vlaganja v ženski nogomet. Zveza je lani za to namenila 1,5 milijona evrov, ob tem pa izenačila pogoje moške in ženske članske reprezentance.