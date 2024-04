Na tekmi v dvorani Ball Arena, ki je sicer minila v zadovoljstvo navijačev Denverja in je Nikola Jokić za povrhu še vknjižil imeniten trojni dvojček (27 točk, 20 skokov in 10 asistenc), je zaznamovalo fizično obračunavanje Strahinje Jokića z gledalcem tekme. Njegovo neprimerno obnašanje si lahko ogledate v videu spodaj.

Nikola Jokic's older brother Strahinja threw a punch at a fan following the Nuggets' 20-point comeback win vs. the Lakers 👀 (via cgallegos67/TT)pic.twitter.com/gjYzt7c1kE — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 23, 2024

Strahinji Jokiću so več kot očitno popustili živci, miril ga je brat Nemanja. vmešale so se tudi njihove spremljevalke. Vse pa so posnele kamere. Starejša brata Nikole Jokića sta v preteklosti že poskrbela za kar nekaj neprijetnih dogodkov, med bolj znanimi je tudi njun spor z bratoma dvojčkoma Marcusom in Markieffom Morrisom.

Znano je, da Liga NBA zavzema zelo strogo stališče do navijaških incidentov, zato bo zanimivo spremljati, kako bo obravnavala brata najverjetnejšega MVP-ja sezone.