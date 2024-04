Do odziva prihaja po tem, ko je komisija v ponedeljek sporočila, da lahko TikToku odredi ukinitev funkcije nagrajevanja, če v 48 urah ne dokaže, da ne predstavlja tveganja resne škode. Aplikacija TikTok Lite, ki se je marca pojavila v Franciji in Španiji, bi namreč polnoletnim uporabnikom omogočala zbiranje točk za oglede in všečkanje videoposnetkov. Te bi lahko nato zamenjali za kupone ali darilne kartice ponudnikov, kot je denimo Amazon.

Evropska komisija je izrazila skrb, da bi funkcija lahko zasvojila uporabnike oziroma kako drugače škodovala njihovemu duševnemu zdravju. Bruselj predvsem skrbi vpliv na otroke. Komisija ob tem zahteva dokaze, da družba upošteva pravila za velike platforme v skladu z Aktom o digitalnih storitvah.

Iz TikToka so danes sporno nagrajevanje umaknili. "TikTok si vedno prizadeva za konstruktivno sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi regulativnimi organi. Zato prostovoljno prekinjamo funkcije nagrajevanja v aplikaciji TikTok Lite, medtem ko obravnavamo pomisleke, ki so jih izrazili," pa so ob tem zapisali na omrežju X.

Če bo Evropska komisija v preiskavi ugotovila, da družba TikTok ni izpolnila obveznosti ocenjevanja in zmanjševanja tveganj, ji lahko izreče globo v višini do šest odstotkov njenih globalnih letnih prihodkov.