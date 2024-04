Rešitev za LPP je v teku

Ljubljanski potniški promet (LPP) je na spletu objavil zanimivo promocijsko akcijo, s katero promovirajo – tek po linijah mestnega prometa. Angažirali so tako imenovani »LPP tekačici«, ki organizirata tekače po posameznih linijah mestnega potniškega prometa. V kratkih videih predstavijo posamezno linijo in mestne znamenitosti, ki jih lahko na njej občudujete. Recimo, ko tečejo po liniji 11, omenijo in pohvalijo čudovite razglede na objekte, kot sta plinsko-parna enota in Cukrarna.