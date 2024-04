Foto: Ob tednu modne revolucije Center Rog gosti izmenjalnico oblačil

Če se vam po omarah skriva kakšen kos oblačila, ki ga ne nosite več, je pa še čisto lep in uporaben, ga lahko še vse do 20. ure prinesete v Center Rog. V sodelovanju s katedro za oblikovanje tekstilij in oblačil NTF UL bo v prvem nadstropju centra še vse do 21. ure potekala Izmenjevalnica oblačil po principu prinesi in odnesi. Projektu so se pridružili tudi nekateri slovenski oblikovalci, zato boste lahko med različnimi kosi oblačil in modnih dodatkov morda domov odnesli tudi njihov kos.