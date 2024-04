Iz podjetja Marprom, ki upravlja z žičnicami na Pohorju, so sporočili, da bo v soboto med 8. in 15. uro znova obratovala štirisedežnica Ruška, urejeno bo tudi sankališče na otroškem poligonu Areh. Če bodo razmere dopuščale, bo smuka mogoča še v nedeljo, dnevne smučarske vozovnice pa bodo naprodaj po deset evrov.

Na Mariborskem Pohorju bo v soboto ob lepem vremenu začela delovati tudi sedežnica Radvanje. V pogonu bo od 11. do 19. ure, ko bo prevoz na voljo kolesarjem, uporabnikom poletnega sankališča PohorJet in ostalim obiskovalcem. Avtobusna povezava med Bellevuejem in pa Arehom ne bo delovala.

Za obisk smučišča bodo veljale tudi vse sezonske vozovnice za Mariborsko Pohorje in Areh, tako za minulo kot naslednjo zimsko sezono in vseslovenske vozovnice.