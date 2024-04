Kot je razvidno s posnetka varnostnih kamer v dvorani, kjer je potekala redna seja Varnostnega sveta Združenih narodov o Kosovu, so svetovalko srbskega predsednika Suzano Vasiljević opozorili, da je snemanje v dvorani z mobilnim telefonom prepovedano.

Medtem ko je iz druge vrste brezbrižno držala svoj mobilnik in snemala Vučićev govor, je k Suzani Vasiljević pristopil moški, ki naj bi bil iz protokola, in jo opozoril, da snemanje ni dovoljeno.

V tistih srbskih medijih, ki niso naklonjeni Vučiću, so dogajanje komentirali z opazko, da se Vučić in njegovi očitno ne znajdejo najbolje v okolju, ki ga niso vajeni: »To so Združeni narodi, ne Pink ali Happy TV.«

Poglejte trenutek, ko Vasiljević opozorijo, da snemanje s telefonom ni dovoljeno:

Predsedujoča tolkla po mizi zaradi Vučića

Vučić je na isti seji dobil tudi opozorilo predsedujoče Varnostnemu svetu ZN Vanesse Frazier. Omenila je, da imajo govorci na voljo tri minute za nastop, kar naj bi bilo dogovorjeno.

Srbski predsednik je dejal, da o tem dogovoru ne ve nič. Frazier je ponovila, da je bilo dogovorjeno, Vučić pa jo je prekinil in potožil: »Ne, ni bilo dogovorjeno.«

Frazierjeva je nato povzdignila glas in začela tolči z roko po mizi, da je dogovorjeno in da ji je tudi njena namestnica povedala, da je tako. Poudarila je, da ne dovoli, da bi njeno predstavnico označil za lažnivko.

Poglejte video zapleta na seji v Združenih narodih:

Preberite tudi: Tanja Fajon: Vučićeve izjave o »odvratnih Slovencih« so nesprejemljive in žaljive