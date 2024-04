Število tistih, ki se soočajo z akutno nezanesljivo preskrbo s hrano, se je v primerjavi z letom 2022 lani povečalo za 24 milijonov ljudi, je razvidno iz poročila o prehranskih krizah, ki ga je objavila mreža Food Security Information Network. Ta združuje 16 mednarodnih organizacij, med njimi več agencij pod okriljem Združenih narodov in različnih dobrodelnih organizacij.

Lani so bili glavni vzrok za akutno lakoto oboroženi konflikti v 20 državah, kjer se z lakoto sooča okrog 135 milijonov ljudi. Drugi najpogostejši razlog so raznovrstni gospodarski pretresi, ki so povzročili pomanjkanje za okrog 75 milijonov ljudi v 21 državah. Pomemben faktor so tudi ekstremni vremenski pojavi, kot so suše in poplave, ki so v lakoto pahnili 72 milijonov ljudi v 18 državah.

Stanje se je izrazito poslabšalo zlasti na ključnih konfliktnih območjih, kot sta Sudan in Gaza, Število ljudi na robu stradanja je namreč v Gazi že lani znašalo 700.000, ob nadaljevanju izraelske ofenzive pa je njihovo število letos že preseglo milijon. Že dlje časa trajajočo prehransko krizo trpijo tudi številni prebivalci Afganistana, Etiopije, Nigerije, Sirije, Jemna in demokratične republike Kongo.