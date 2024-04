Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je že v začetku meseca dejal, da bo vlada še ta mesec odločala o odstranitvi prvih 36 objektov, ki so bili v lanski avgustovski ujmi porušeni, odplavljeni ali kako drugače uničeni in niso primerni za nadaljnje življenje. Vlada je sklepe danes sprejela, po seji vlade pa je njen podpredsednik Matej Arčon povedal, da je odločitev o selitvi vedno težka, zato tudi ta ni bila sprejeta z lahkoto, vendar pa temelji na strokovnih ocenah in je bila sprejeta z namenom, da se zagotovi varnost ljudi. Dodal je še, da so lastnike hiš že seznanili s sklepi vlade, odločitev za naslednjih 17 objektov pa bo vlada obravnavala v maju.

Lastniki objektov s sklepi o odstranitvi se bodo lahko odločili med možnostmi, ki jih ponuja interventni zakon, in sicer ali bodo pristali na gradnjo nadomestitvenega objekta, izplačilo odškodnine ali nakup nadomestne nepremičnine. Gradnja nadomestitvenih objektov pa bi se lahko začela v drugi polovici leta.