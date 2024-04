Sporočilo objavljamo v celoti:

»V svoji izjavi ob robu zasedanja VS ZN je srbski predsednik Aleksandar Vučić uporabil skrajno žaljive izraze, ki ne pritičejo predsednikom držav in še manj prijateljskim odnosom med slovenskim in srbskim narodom. Izrazi nas spominjajo na neke druge čase in so nevredni doseženi ravni odnosov med državama. Slovenija svoje delo v VS ZN opravlja načelno in si iskreno prizadeva za iskanje miru in sprave med narodi. Slovenija je temu zavezana v tudi v odnosu do Srbije. Spoštljiv odnos do teh naših prizadevanj je zato najmanj, kar lahko pričakujemo od predsednika prijateljske Srbije, ki je sicer reden gost v naši državi.«

Zasedanje varnostnega sveta, namenjeno poročilu o stanju na Kosovu, se je začelo z zamudo, ker protokolarni uradniki ZN v poslopje niso spustili celotne kosovske delegacije. Prav prisotnost kosovske delegacije je razjezila srbskega predsednika Vučića: »Res je žalostno gledati ženske, ki so bile posiljene, na kar nimate kaj odgovoriti. Stisnjeni ste v kot, ker vam ni nihče povedal, da bi lahko v dvorano pripeljali žrtve kateregakoli konflikta. Mi bi lahko to celo dvorano napolnili z žrtvami albanskega nasilja.« In nadaljeval: »Spraševal sem, kdo so ti ljudje, ki vstopajo v dvorano, nato pa smo ugotovili, da je dejanje usklajeno z Američani, Slovenci, Švicarji in vsemi ostalimi. Ne vem, kdo je bolj odvraten, Slovenci ali kdo drug od govorcev. Ampak tudi to smo zdržali,« je dogajanje komentiral Vučić.